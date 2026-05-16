الكاف تهنئ اتحاد العاصمة

هنّأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي اتحاد العاصمة، عقب تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، إثر فوزه المثير على حساب الزمالك في النهائي.

ونشر “الكاف” رسالة تهنئة عبر منصاته الرسمية، جاء فيها: “الثانية في سوسطارة.. اتحاد العاصمة يُتوج بطلاً لكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه”، في إشادة واضحة بالإنجاز الذي حققه النادي العاصمي على الساحة القارية.

ويؤكد هذا التتويج الجديد المكانة المميزة التي بات يحتلها اتحاد العاصمة في الكرة الإفريقية، بعدما نجح في إضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه، وسط فرحة كبيرة لأنصاره الذين احتفلوا بإنجاز تاريخي جديد لـ“لياسما”.

كما يعكس تهنئة الاتحاد الإفريقي حجم الأداء الكبير الذي قدمه ممثل الكرة الجزائرية طيلة مشواره في المنافسة، ليواصل بذلك تشريف الأندية الجزائرية قارياً ورفع الراية الوطنية عاليًا في المحافل الإفريقية.