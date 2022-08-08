الكاف تهنئ الدولي الجزائري بن عيادة

حظي الدولي الجزائري حسين بن عيادة، لاعب النجم الساحلي التونسي، اليوم الإثنين، بتهنئة خاصة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

ونشرت الكاف عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، رسالة تهنئة لحسين بن عيادة، بمناسبة عيد ميلاده الـ30، الذي يتزامن وتاريخ 8 أوت من كل سنة.

وجاء في تغريدة “الكاف”: “عيد ميلاد سعيد لنجم الجزائر، ونادي النجم الساحلي التونسي، حسين بن عيادة”.

كما أرفق الاتحاد الإفريقي للعبة، تغريدة هذه، بمقطع فيديو، لأجمل اللقطات التي بصم عليها بن عيادة”.