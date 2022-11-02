الكاف تهنئ الدولي الجزائري رياض بن عياد

تلقى الدولي الجزائري رياض بن عياد، لاعب الترجي التونسي، اليوم الأربعاء، تهنئة حاصة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للكاف، على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد للنجم الجزائري رياض بن عياد لبلوغه 26 عاما”.

كما أرفق الكاف، تغريدته هذه، بمقطع فيديو لبن عياد، وبعض أجمل الأهداف التي سجلها في المنافسة الافريقية مع فريقه السابق وفاق سطيف.

ويحتفل الموهبة الجزائرية رياض بن عياد، بعيد ميلاده الـ26، والذي يتزامن وتاريخ 2 نوفمبر من كل سنة.