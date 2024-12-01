“الكاف” تهنئ الدولي الجزائري ونجم آسي ميلان اسماعيل بن ناصر

وجّه الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الكاف” اليوم الأحد، تهنئة خاصة للدولي الجزائري، ونجم آسي ميلان الإيطالي، اسماعيل بن ناصر.

ونشرت “الكاف” عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صور بن ناصر، بقميص المنتخب الوطني. خلال تتويجه بجائزة أفضل لاعب في “كان 2019”.

كما أرفق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هذه الصورة بتهنئة جاء فيها: “أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2019.. عيد ميلاد سعيد لنجم منتخب الجزائر اسماعيل بن ناصر”.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، الذي يقترب من العودة إلى المنافسة الرسمية مع ناديه آسي ميلان، بعد تعافيه من الإصابة، يحتفل اليوم الفاتح من شهر ديسمبر 2024، بعيد ميلاده الـ27.