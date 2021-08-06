الكاف تهنئ عز الدين دوخة

وجّه الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تهانيه للحارس الدولي الجزائري عز الدين دوخة بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الكاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”، رسالة تهنأة للحرس دوخة، بمناسبة عيد ميلاده الـ35.

وأرفق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم هذه التغريدة، بصورة الدولي الجزائري، حاملا كأس أمم إفريقيا 2019، التي ساهم في التتويج بها رفقة الخضر.

يذكر أن عز الدي دوخة، حمل ألوان العديد من الأندية الجزائرية كان آخرها فريق شبيبة القبائل، قبل أن يخوض تجربة احترافية في أندية الخليج العربي.