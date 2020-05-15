الكاف تهنئ كارل مجاني ومهدي لحسن

هنأ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الجمعة، اللاعبين السابقين للمنتخب الوطني، كارل مجاني، ومهدي لحسن، بمناسبة عيد ميلادهما.

ونشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جاء فيها “عيد ميلاد سعيد، كارل مجاني، مهدي لحسن”.

وأرفق “الكاف” تغريدته هذه، بصورة للاعبين اللاعبين السابقين للخضر، إلى جانب لاعب جنوب افريقيا جون تلال، الذي يحتفل هو الآخر بعيد ميلاده.

يذكر أن كل من مهدي لحسن (36 عاما)، وكارل مجاني (35 عاما)، يتزامن عيد مولدهما مع تاريخ الـ15 ماي من كل سنة.