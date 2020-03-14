الكاف تهنئ يوسف بلايلي وتتغنى بإنجازاته

الرياضة
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الكاف تهنئ يوسف بلايلي وتتغنى بإنجازاته
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي، بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جاء فيها، “عيد ميلاد سعيد للجزائري يوسف بلايلي”.

واغتمت “الكاف”، هذه المناسبة، للتذكير بإنجازات الدولي الجزائري، مضيفا: “بطل دوري الأبطال مرتين، بطل أمم إفريقيا العام الماضي، أفضل لاعب إفريقي داخل القارة 2019″.

وأرفق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغريدته هذه، بمقطع فيديو، للهدف العالمي الذي سجله مهاجم الخضر، في مرمى منتخب غينيا، خلال نهائيات كان 2019”.

وبدور هنأ نادي الترجي التونسي، نجمه السابق، بمناسبة عيد ميلاده، من خلال تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”.

يذكر أن يوسف بلايلي، لاعب أهلي جدة السعودي، يحتفل اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ28، الموافق لـ14 فيفري من كل سنة.


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