“الكاف” تهنى أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر
بقلم كريم.تيغرمت
وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، اليوم الأربعاء، تهانيه، لأسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر.
ونشرت الكاف، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تغريدة، جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لماكنة التهديف الجزائرية، رابح ماجر، استمتع بيومك”.
كما أرفق الاتحاد الإفريقي للعبة، هذه التغريدة، بصورة لصاحب الكعب الذهبي، إلى جانب علم الجزائر.
يذكر أن أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، يحتفل اليوم 15 ديسمبر، بعيد ميلاده الـ63.
Legend 👑
🇩🇿 Happy birthday to Algerian goal scoring machine Rabeh Madjer 🎂
Enjoy your day 🥳#TotalEnergiesAFCON | @LesVerts pic.twitter.com/G9gcM6WN3o
— CAF (@CAF_Online) December 15, 2021
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