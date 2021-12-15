“الكاف” تهنى أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر

وجّه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، اليوم الأربعاء، تهانيه، لأسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر.

ونشرت الكاف، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، تغريدة، جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لماكنة التهديف الجزائرية، رابح ماجر، استمتع بيومك”.

كما أرفق الاتحاد الإفريقي للعبة، هذه التغريدة، بصورة لصاحب الكعب الذهبي، إلى جانب علم الجزائر.

يذكر أن أسطورة كرة القدم الجزائرية، رابح ماجر، يحتفل اليوم 15 ديسمبر، بعيد ميلاده الـ63.