“الكاف” تواصل تعنتها وتُعين غاساما لإدارة هذا اللقاء !

يواصل الاتحاد الافريقي لكرة القدم تعنته بخصوص الحكم الغامبي بكاري بابا غاساما الذي كان وراء فضيحة مواجهة الجزائر أمام الكاميرون.

كما قامت الكاف بتعيين غاساما لإدارة مواجهة العودة من الدور نصف النهائي لمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وهي المواجهة التي ستجمع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بأهلي طرابلس الليبي يوم 15 ماي المُقبل.

قبل ذلك تواجد غاساما في غرفة تقنية الفيديو يوم 16 أفريل الماضي خلال مواجهة بيترو أتلتيكو الأنغولي وماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.