الكاف توافق على تأجيل تاريخ تسجيل الأندية المشاركة في منافساتها

وافق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على طلب عديد الاتحادات الإفريقية، بتأجيل تاريخ تسجيل الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية لموسم 2021-2022.

وأعلنت الكاف، عن تحديد تاريخ 30 جويلية، كآخر أجل، لتسجيل الأندية المشاركة في كأ الكاف، ورابطة الأبطال، بدل تاريخ 30 جوان.

ويأتي هذا القرار، بعد الطلب الذي تقدمت به مختلف اتحادات شمال إفريقيا، على غرار الفاف، بسبب استحالة استكمالها لبطولة الموسم الجاري في الآجال المحددة.

يذكر أ، البطولة الوطنية بلغت جولتها الـ25 إلى حد الآن، فيما تبقت 13 جولة للفصل في هوية البطل، والمتأهلين للمنافسات الإفريقية.