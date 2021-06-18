عاجل

“الكاف” توافق على حضور الجمهور في مباراة العودة بين الكناري وكوتون سبور

الرياضة
  • -
  • 0
“الكاف” توافق على حضور الجمهور في مباراة العودة بين الكناري وكوتون سبور صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل اليوم الجمعة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على حضور الجمهور في مباراة العودة من الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

الإدارة القبائلية أعلنت عبر بيان رسمي أن “الكاف” أعطت الضوء الأخضر لحضور 10 آلاف مناصر في لقاء شبيبة القبائل ضد كوتون سبور غاروا الكاميروني المقرر في 27 جوان بملعب 5 جويلية في الجزائر العاصمة.

وأضافت إدارة شبيبة القبائل في بيانها الذي نُشر على “فايسبوك” أن تجسيد هذا القرار على أرض الواقع يبقى مرتبطا بموافقة السلطات العليا في الجزائر خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1011040

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com