“الكاف” توافق على حضور الجمهور في مباراة العودة بين الكناري وكوتون سبور

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل اليوم الجمعة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على حضور الجمهور في مباراة العودة من الدور نصف النهائي من منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

الإدارة القبائلية أعلنت عبر بيان رسمي أن “الكاف” أعطت الضوء الأخضر لحضور 10 آلاف مناصر في لقاء شبيبة القبائل ضد كوتون سبور غاروا الكاميروني المقرر في 27 جوان بملعب 5 جويلية في الجزائر العاصمة.

وأضافت إدارة شبيبة القبائل في بيانها الذي نُشر على “فايسبوك” أن تجسيد هذا القرار على أرض الواقع يبقى مرتبطا بموافقة السلطات العليا في الجزائر خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.