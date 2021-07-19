“الكاف” توافق على طلب الفاف بتأجيل آجال تقديم الأسماء المُشاركة في المنافسات القارية

وافق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب “الفاف” بتمديد الفترة المُقررة لتقديم أسماء الأندية المُشاركة في المنافسات القارية الموسم المُقبل.

وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، وبناءً على طلب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم من خلال رئيسها عبد الكريم مدوار بصفته عضوًا في لجنة تنظيم المسابقات.

ووافق الكاف على تمديد الفترة التي كان من المُقرر أن تنتهي يوم 31 جويلية إلى غاية يوم ال10 أوت.