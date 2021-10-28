الكاف توافق على طلب الفاف بتغيير توقيت مباراة الخضر وبوركينا فاسو

راسل الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”، للمطالبة بتغيير توقيت مباراة الخضر أمام بوركينا فاسو.

وتلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، موافقة الكاف، على هذا الطلب، من خلال تغيير موعد هذه المباراة إلى تاريخ 16 نوفمبر على الساعة الخامسة مساء.

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد برمج في وقت سابق موعد خوض هذه المواجهة يوم 15 نوفمبر، بملعب “مصطفى تشاكر”، على الساعة الخامسة مساء.

وتم تعيين ثلاثي تحكيم من جنوب إفريقيا، لإدارة هذا اللقاء، يتقدمهم الحكم الرئيسي غوميز فيكتور ميغال، بمساعدة مواطنيه سويلا زخال غرانفيل، وندونجيني أثنكوسي، بالإضافة للحكم الرابع ندزندزيكا ثاندو

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري، بمنتخب بوركينا فاسو، على ملعب “مصطفى تشاكر”، تدخل لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم قطر 2022.