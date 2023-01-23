الكاف توافق على نقل المباراة الترتيبية من ملعب وهران إلى ملعب عنابة

وافق الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، على طلب اللجنة المحلية لتنظيم الشان المتمثل في نقل المباراة الترتيبية لبطولة أمم إفريقيا توتال اينرجي 2022 من ملعب ميلود هدفي بوهران إلى ملعب 19ماي 56 بعنابة.

وكانت اللجنة المحلية لتنظيم الشان، قد تقدمت بطلب للإتحاد الافريقي لكرة القدم من أجل نقل هذه المباراة إلى ملعب 19ماي 56 بعنابة تقديرا منها للحضور القوي والمتميز للجماهير العنابية في المدرجات رغم الطقس البارد والممطر.

وقد وافقت الكاف دون تردد على هذا الطلب عرفانا منها أيضا لجمهور مدينة بونة.

وبهذه المناسبة، عبرت اللجنة المحلية لتنظيم الشان عن امتنانها لكل الجماهير الجزائرية في قسنطينة وهران والجزائر العاصمة على كل ما يقدمونه من صور رائعة و راقية في سبيل انجاح هذا العرس الكروي.