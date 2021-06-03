الكاف توجه تحذيرا شديد اللهجة لإدارة شبيبة القبائل

تلقت إدارة نادي شبيبة القبائل مراسلة من الكاف تحذرها فيها، من السماح بتواجد الأنصار في المباريات المقبلة للفريق.

وأشار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى تسجيله تواجد عدد معتبر من الأنصار في المباراة الأخيرة التي جمعت الشبيبة، بالنادي الصفاقسي.

وأشارت الكاف، في ذات المراسلة، أنها لم تمنح أي ترخيص للنادي، يسمح بحضور أنصار الفريق هذا اللقاء.

وحذر الاتحاد الإفريقي مسؤولي النادي القبائلي، من السماح للأنصار بحضور المباريات المقبلة، كون ذلك سيعرض الفريق لعقوبات صارمة.

يذكر أن فريق شبيبة القبائل، يستضيف نادي كوتون سبور الكامروني، يوم 27 جوان الجاري، لحساب إياب نصف نهائي كأس الكاف.