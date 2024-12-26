“الكاف” توجه تهنئة خاصة لسفيان فيغولي

تلقى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، اليوم الخميس. تهنئة خاصة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، عبر موقعه الرسمي على منصة “X”، صورة فيغولي، بمناسبة عيد ميلاده الـ35، الذي يوافق تاريخ 26 ديسمبر.

كما أرفقت “الكاف هذه الصورة بتعليق قالت فيه: “نتمنى عيد ميلاد سعيد للنجم الجزائري، وبطل إفريقيا 2019، سفيان فيغولي”.