“الكاف” توجه تهنئة خاصة لسفيان فيغولي

تلقى الدولي الجزائري سفيان فيغولي، اليوم الخميس. تهنئة خاصة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”، عبر موقعه الرسمي على منصة “X”، صورة فيغولي، بمناسبة عيد ميلاده الـ35، الذي يوافق تاريخ 26 ديسمبر.

كما أرفقت “الكاف هذه الصورة بتعليق قالت فيه: “نتمنى عيد ميلاد سعيد للنجم الجزائري، وبطل إفريقيا 2019، سفيان فيغولي”.

Wishing a very happy birthday to Algerian star and 2019 #TotalEnergiesAFCON champion, Sofiane Feghouli! 🇩🇿🎂@sffeghouli @Algeria_FC pic.twitter.com/nQMqXFSJzg

— CAF_Online (@CAF_Online) December 26, 2024