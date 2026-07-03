“الكاف” توجه رسالة خاصة لرياض محرز

تفاعل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، مع قرار الدولي الجزائري، رياض محرز، الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا.

ونشرت “الكاف” عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، صورة رياض محرز، حاملا لقب كأس أمم إفريقيا، الذي توج به سنة 2019.

وأرفق الهيئة الكروي الإفريقية، هذه الصورة، بتعليق جاء فيه: “منحتنا ذكريات لا يمكن للزمن أن يمحيها أبدا.. شكرا رياض محرز”.

وجاءت هذه الرسالة، من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد اعلان رياض محرز، اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني، بعد هزيمتهم الأخيرة ضد منتخب سويسرا، واقصائهم من كأس العالم 2026.