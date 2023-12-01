الكاف توجه نتهنئة خاصة لاسماعيل بن ناصر وتقاسمه فرحته

حظي الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، اليوم الجمعة، برسالة تهنئة خاصة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

ونشرت “الكاف” عبر حسابها الرسمي على منصة “X”، رسالة تهنأة لبن ناصر، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده الـ26، الذي يتزامن وتاريخ 1 ديسمبر من كل سنة.

كما أرفق الاتحالد الإفريقي لكرة القدم، هذه التهنئة، بصور لبن ناصر، خلال تتويجه رفقة الخضر بكأس أمم إفريقيا 2019. ونيله لقب أفضل لاعب.

يذكر أن اسماعيل بن ناصر، تعافى مؤخرا من الإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها، ليسجل عودته لقائمة ناديه آسي ميلان، بعد غياب طويل.