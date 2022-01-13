الكاف توضح بخصوص حادثة حكم مباراة تونس ومالي

نشر الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، بيانا توضيحيا بخصوص حادثة المدرب سيكازوي. الذي أدار مباراة تونس ومالي في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وأكد بيان الكاف أن الإتحاد الإفريقي يقوم بجمع كل التقارير اللازمة من المسؤولين في المباراة. ليقوم بإرسال هذه المستندات إلى الهيئات المختصة.

في حين أضافت الكاف أنها ليست في وضع يسمح لها بالإدلاء بمزيد من التعليقات حتى تشير الهيئات المسؤولة إلى الخطوات المقبلة.

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وانتهت المواجهة التي جمعت امس الاربعاء منتخب تونس، بنظيره المالي، ضمن كان الكاميرون، دون استكمال الوقت بدل الضائع.

وبعد اعلان الحكم جاني سيكازوي نهاية اللقاء في الدقيقة الـ89 بفوز مالي، بـ1-0، وسط سخط كبير من التونسيين.

وبعد دخول المنتخبين لغرف تغيير الملابس، دعى الحكم المنتخبين للعودة مجددا من أجل استكمال القوت بدل الضائع.

هذا القرار قوبل بالرفض من طرف مسؤولي المنتخب التونسي، ما دفع بالحكم لإعلان نهاية المباراة مجددا بفوز مالي بنتيجة 1-0.

واثار الحكم الزامبي جاني سيكازوي، والذي أدار مباراة منتخب مالي، وتونس، ضمن كان 2021، جدلا واسعها، خاصة لدى التونسيين.

وجاء هذا بعد إعلان سيكازوي، عن انتهاء هذه المباراة في الدقيقة الـ85، قبل أن يتدارك الخطأ وسمح بمواصلة المواجهة.

كما عاد الحكم الزامبي، لإثارة الدهشة من جديد، بإعلانه نهاية المباراة للمرة الثانية قبل انتهاء الوقت الرسمي وبالتحديد في الدقيقة الـ89.

وأثارت هذه الحادثة سخط المنتخب التونسي، الذي كان منهزما بـ1-0، بسبب عدم اتمام الوقت الرسمي، وعدم احتساب وقت بدل ضائع.

وعاد لاعبو المنتخب التونسي إلى أرضية الميدات من أجل إستكمال أطوار المباراة التي تجمعهم امام منتخب مالي في إطار الجولة الأولى من المجموعة السادسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.