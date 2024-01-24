الكاف توقف مدرب المغرب لـ 4 مباريات في الكان

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إيقاف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي لـ 4 مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ.

وقال قناة “بيان سبورتس”القطرية أن عقوبة الركراكي تضمن غرامة مالية بعد تسبب في أحداث المباراة بين المغرب والكونغو الديمقراطية.

ودخل وليد الركراكي في مشادات كلامية وكذلك بالأيدي مع قائد منتخب الكونغو خلال المواجهة المثيرة.

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الزامبي في الجولة الثالثة من دور المجموعات من الكان دون خدمات مدربه المتألق معه في كأس العالم السابقة التي جرت بقطر.

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