“الكاف” تُثير الإستغراب بشأن “مبولحي” !!

واصل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم خرجاته الغريبة بعد أن كشف عن أفضل 5 تصديات في منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 التي جرت بمصر.

وغابت تصديات الحارس الدولي الجزائري “رايس وهاب مبولحي” عن قائمة الأفضل رغم أنه ساهم بشكل كبير في تتويج الخضر.

وكانت “الكاف” قد إختارت “مبولحي” كأفضل حارس في الدورة ورجل النهائي القاري بينما غيبته عن قائمة أفضل تصديات.

وكان “الرايس” قام بعديد التصديات الرائعة من بينها تصديه لتسديدة “غرادال” ضد “كوت ديفوار” وتسديدة مهاجم نيجيريا في النهائي.