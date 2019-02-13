“الكاف” تُحدد تاريخ المواجهة بين “السياسي” و”الإسماعيلي”

أعلنت “الكاف”، عن تاريخ برمجة المواجهة بين شباب قسنطينة ونظيره “الإسماعيلي” المصري، في دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية 2018 -2019.

وسيكون “السياسي” على موعد مع التنقل لـ”الإسماعيلي” في الـ23 من شهر فيفري الجاري، في سفرية محفوفة بالمخاطر لأشبال المُدرب “لافان”.

وستقام مُباراة العودة في الـ2 مارس القادم، على أرضية ملعب “الشهيد حملاوي”.

يُشار بأن الإتحاد الإفريقي كان قد أقصى “الدراويش” من المُسابقة بسبب عنف أنصارهم، ليلغي بعدها هذا القرار دون سابق إنذار.

وينتظر أبناء الصخر العتيق، أن ينالو بعض الدعم من الرابطة المُحترفة لكرة القدم، بسبب برنامجهم المُكثف هذه الفترة، وحاجتهم للراحة.

يُذكر بأن “السياسي” يحتل صدارة مجموعته على حساب كل من “مازيمبي” و”النادي الإفريقي” التونسي وبالعلامة الكاملة.