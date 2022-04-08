“الكاف” تُحدد مواعيد وملاعب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا !

حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات الدور ربع النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا.

حيث ستُلعب مواجهة الذهاب بين وفاق سطيف والترجي الرياضي التونسي بملعب 05 جويلية على الساعة ال22:00 يوم 15 أفريل.

في حين تُجرى موقعة العودة بملعب رادس يوم 22 من ذات الشهر بداية من ال22:00 أيضا.

أما لقاء الذهاب بين شباب بلوزداد والوداد الرياضي المغربي فسيُلعب يوم 16 أفريل بملعب 05 جويلية بداية من العاشرة ليلا.

في حين تُجرى موقعة العودة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 23 من نفس الشهر في ذات التوقيت.