الكاف تُحدد موعد إنطلاق منافستي رابطة الأبطال و كأس الكاف

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الخميس، عن موعد إنطلاق منافستي رابطة الأبطال وكأس الكنفدرالية الإفريقية الموسم المقبل 2023.2024.

وحسب بيان الكاف عبر موقعها الرسمي، فقد تم تحديد تواريخ 18.19.20 أوت لإجراء مواجهات ذهاب الدور التمهيدي الأول، و25.26.27 أوت موعدا لإجراء مواجهات العودة لذات الدور.

كما جرى تحديد تواريخ 15.16.17 سبتمبر موعدا لمواجهات الدور التمهيدي الثان، وتواريخ 29.30 سبتمبر و1 أكتوبر لإجراء مواجهات العودة.

بعدها سيتم لعب دور المجموعات لمنافستي رابطة الأبطال وكأس الكنفدرالية، بداية من تاريخ 24 نوفمبر 2023، على أن ينتهي هذا الدور بتاريخ 3 مارس 2024.

وحددت تاريخ 24.26 نوفمبر لإجراء الجولة الأولى، وتاريخ 1.3 ديسمبر لإجراء الجولة الثانية، وتاريخ 8.10 ديسمبر لإجراء الجولة الثالثة، فيما ستلعب الجولة الرابعة 19.20 ديسمبر، والجولة الخامسة في 23.25 فيفري، والجولة السادسة 1.3 مارس.

وفي الأدوار الإقضائية، حددت الكاف تواريخ 29.31 مارس موعدا لإجراء ذهاب ربع نهائي المنافستين، على أن يكون الإياب 5.7 أفريل، وذهاب نصف النهائي 19.21، وتواريخ 26.28 أفريل.

وسيلعب نهائي كأس الكنفدرالية ذهابا 10.12 ماي والعودة 17.19 ماي، ونهائي رابطة الأبطال سيلعب الذهاب بتاريخ 17.19 ماي والعودة 24.26 ماي.