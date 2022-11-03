الكاف تُحدد موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري ابطال وكأس الكنفدرالية

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، اليوم الخميس، عن موعد سحب قرعة دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا وكأس الكنفدرالية.

وحسب ماورد في موقع الكاف عبر موقعها الرسمي، فإن القرعة ستسحب بتاريخ 16 نوفمبر المقبل بمقر الكاف.

ومن المقرر سحب قرعة كأس الكنفدرالية الإفريقية على الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي.

كما ستسحب قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، ستكون بداية من الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي.

يجدر للإشارة، يتواجد ممثلي الجزائر في رابطة الأبطال شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في التصنيف الثالث الخاص بالقرعة.