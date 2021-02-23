الكاف تُرسم تاريخ المُباراة القادمة للخضر والحُكام الذين سيُديرونها

رسمت الكاف، موعد المُباراة القادمة للخضر، والتي ستكون أمام نظيره الزامبي، يوم الـ25 من شهر مارس الداخل، في إطار التصفيات المؤهلة للكان 2021.

وعينت هيئة أحمد أحمد، ثلاثي تحكيم من جزر القمر، لإدارة المواجهة، وهم كل من علي محمد، أمالدين سليمان وشبلي عمر.

وستُقام المُباراة في مدينة لوزاكا، على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر، وهو ما سيُساعد أشبال جمال بلماضي كثيرا.

يذكر بأن الرجل الأول في الطاقم الفني لمُحاربي الصحراء، قد أكد بأنه سيستغل هذه المُباراة لتجريب بعض الوجوه الجديدة.

وكان أبطال القارة السمراء، قد ضمنوا تأهلهم لكأس إفريقيا القادمة، منذ تعادلهم الأخير أمام تنزانيا في دار السلام.