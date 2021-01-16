الكاف تُرسم ترشح لقجع وأبو ريدة لمُنافسة زطشي

رسّمت الكاف، خلال الساعات الماضية، ترشح كل من فوزي لقجع وهاني أبو ريدة، للمُنافسة على مقعد المكتب التنفيذي للفيفا.

وجاءت خُطوة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، لتنفي شائعات حرمان المغربي والمصري من الترشح، بسبب “تجاوزات سابقة”.

ويأتي هذا الخبر، ليؤكد بأن مهمة رئيس الفاف، خير الدين زطشي، سيجد صعوبة كبيرة من أجل الوصول لهدفه.

وستعرف المنافسة أيضا تواجد، ممثل غينيا الإستوائية، غوستافو ندونغ، الذي قُبل ملفه هو الآخر.

يُشار بأن إنتخابات المكتب التنفيذي للفيفا، ستُقام في الـ12 من شهر مارس القادم.