الكاف تُسدل الستار عن قرعة كأس إفريقيا للمحليين

أُجريت، اليوم الخميس، بمقر الكاف بالقاهرة، قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، والتي ستجرى فعالياتها، بالجزائر.

وأسفرت قرعة الدور التصفوي الأول، مواجهات بين منتخبات: موريتانيا ضد أونغولا، و جزر القمر ضد جنوب إفريقيا، و منتخب بوتسوانا ضد إستوانيني.

فيما سيواجه منتخب السيشل نظيره الملغاشي، ومنتخب مالاوي سيواجه منتخب زيمبابوي، و منتخب الموزمبيق، ضد زامبيا.

وقررت الكاف مؤخرا، رفع عدد المنتخبات المشاركة بـ”الشان” لـ18 منتخبا، عوض من 16 منتخبا كما كان سابقا.

كما قررت الكاف، إعفاء المنتخب الوطني، من تصفيات الشان، كون “الشان” تجرى فعالياتها الجزائر.

يجدر للإشارة، أن الدولي الجزائري السابق جمال مناد، شارك في عملية سحب قرعة تصفيات كأس إفريقيا للاعبين المحلّيين.