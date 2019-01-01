“الكاف” تُسقط إسم “محرز” وتحرمه من منافسة “صلاح” !

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن أفضل ثلاثة لاعبين أفارقة لعام 2018، حيث سيتنافس كل من “صلاح” و “ماني” بالإضافة إلى “أوباميانغ” على الجائزة.

وغاب “محرز” عن قائمة أفضل 3 لاعبين وهو الذي فاز بالجائزة منذ موسمين، ويريد المصري صلاح الحفاظ على تاجه الذي حققه الموسم الماضي.

في حين يريد السينغالي “ساديو ماني” خطف التاج من زميله في “ليفربول” والتتويج لأول مرة بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

ويتواجد الغابوني “أوباميانغ” ضمن قائمة أفضل 3 لاعبين منذ عام 2014 أي في 5 مرات متتالية معادلا رقم “يايا توري” و “إيسيان”.