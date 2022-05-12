“الكاف” تُشيد بزياني وتصفه بالساحر

آشاد الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم، بصانع ألعاب المنتخب الوطني السابق، كريم زياني.

كما صنف حساب الكاف على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” زياني ضمن أفضل صانعي الألعاب في تاريخ منافسة كأس أمم إفريقيا.

حيث نشر الحساب صورة زياني رفقة صورة لمحمد أبو تريكة وصورة آخرى لجاي جاي أوكوشا.

قبل أن يُرفق الحساب الصور بتساؤل:”أقدامهم تحمل السحر دائمًا.. من صانع الألعاب المُفضل لك في كأس الأمم الإفريقية؟”.