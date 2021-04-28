“الكاف” تُشيد بمحرز وتستذكر مُخالفته التاريخية ضد نيجيريا

آشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بالمُخالفة العالمية التي سجلها النجم الدولي الجزائري رياض محرز سهرة اليوم الأربعاء.

حساب “الكاف” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمُخالفة الساحر الجزائري التي وقعها ضد مُنتخب نيجيريا في نصف نهائي كان 2019.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة بسيطة هي:”تم رؤيته من قبل” في اشارة للتشابه التام بين هدف الكان ومُخالفة اليوم ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.