“الكاف” تُشيد بهدف “بلايلي”

الرياضة
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“الكاف” تُشيد بهدف “بلايلي”
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لـ “الكاف” بهدف النجم الجزائري “يوسف بلايلي” الذي سجله أمس الإثنين في شباك “بوتسوانا”.

وكان “بلايلي العاشر” قد سجل الهدف من ركنية مباشرة سكنت شباك حارس الخصم، وكانت هي المحاولة الثانية له.

ونشر الحساب الرسمي لـ “الكاف” عبر التويتر: “أعزائي.. إذا لم تنجحوا في المرة الأولى عليكم إعادة المحاولة.. مع تحيات يوسف بلايلي”.


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