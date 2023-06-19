الكاف تُشيد بهدف عمورة الثاني ضد أوغندا

أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بهدف لاعب المنتخب الوطني محمد أمين عمورة، في شباك المنتخب الأوغندي.

في المواجهة التي إنتهت بفوز الخضر بهدفين مقابل هدف، برسم الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023.

ونشر الحساب الرسمي للكاف، عبر الانستغرام، لقطة هدف عمورة الثاني، بعد أن إفتك اللاعب الكرة، وقاد هجمة مرتدة للخضر، ومرر الكرة لزميله الظهير الايمن لوصيف، والذي بدوره مرر تمريرة مفتاحية لرياض محرز، والذي مرر التمريرة الحاسمة لعمورة مسجل الهدف.

وكتب حساب الكاف:”أمسك بهم إن كان ذلك بمقدورك.. نفذت الجزائر هجمة مرتدة تُدرس، والتي أسفرت عن هدف مذهل ضد أوغندا”.