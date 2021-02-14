“الكاف” تُصر على برمجة مُباراتين في نفس اليوم على ملعب 05 جويلية

الرياضة
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“الكاف” تُصر على برمجة مُباراتين في نفس اليوم على ملعب 05 جويلية صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” تغيير موعد مُباراة مولودية الجزائر وضيفه الترجي الرياضي التونسي في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لمُنافسة دوري أبطال إفريقيا.

حيث تمسكت الكاف بإقامة المباراة يوم الثلاثاء 23 فيفري الحالي على ملعب 05 جويلية الأولمبي بداية من الساعة ال20:00.

وفي نفس اليوم وعلى نفس الملعب بداية من الساعة ال14:00 يواجه شباب بلوزداد ضيفه صن داونز الجنوب إفريقي في المجموعة الثانية من ذات البطولة.

وأكد عبد الناصر ألماس رئيس مولودية الجزائر في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد أنه لا نية لدى الكاف لتغيير موعد المباراة.


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