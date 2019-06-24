“الكاف” تُعاقب الجزائر وتُهدد بحرمانها من أنصارها في الكان!

فرضت “الكاف” عقوبة مالية على الجزائر وإتحادها الكُروي، وذلك بسبب قيام مُناصري المنتخب الوطني بإدخال “الفيميجان” للمُدرجات خلال مُباراة “كينيا”.

ووجهت هيئة الملغاشي، أحمد أحمد إنذارا شديد اللهجة لـ”الفاف”، بسبب تصرفات مُشجعي “الخضر” وإستعمالهم لـ”الشماريخ” عند تواجدهم بملعب “الدفاع الجوي”.

وكشف مُراسل النهار في القاهرة، بأن “الكاف” أوضحت للرئيس خير الدين زطشي، بأن درجة العقوبة سترتفع في حالة تكرار التجاوزات.

وأوضح بأن مُحبي “الأفناك” مُهددون بالحرمان من التواجد في الملعب، إن قاموا بإستعمال الألعاب النارية في الخرجات القادمة لأشبال بلماضي.