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الرياضة

“الكاف” تُعاقب شبيبة القبائل بسبب أحداث نهائي كأس الكاف

بقلم حواز عبد النور
“الكاف” تُعاقب شبيبة القبائل بسبب أحداث نهائي كأس الكاف
شبيبة القبائل
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كشفت اليوم الأحد الإتحادية الإفريقية لكرة القدم عن مُعاقبة الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل بسبب أحداث نهائي كأس الكاف.

الكاف فرضت غرامة مالية على شبيبة القبائل قدرها 8 آلاف دولار لاقتحام جمهوره أرضية الملعب.

بينما تم توقيع عقوبة مالية قدرها 8 آلاف دولار، على الرجاء بسبب السلوك غير الرياضي لمشجعيه ودخولهم أرضية الملعب.

كما غُرم النادي المغربي 5 آلاف دولار بسبب تعطيل حفل تسليم الميداليات والتتويج من طرف مسؤوليه.

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