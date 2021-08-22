“الكاف” تُعاقب شبيبة القبائل بسبب أحداث نهائي كأس الكاف

كشفت اليوم الأحد الإتحادية الإفريقية لكرة القدم عن مُعاقبة الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل بسبب أحداث نهائي كأس الكاف.

الكاف فرضت غرامة مالية على شبيبة القبائل قدرها 8 آلاف دولار لاقتحام جمهوره أرضية الملعب.

بينما تم توقيع عقوبة مالية قدرها 8 آلاف دولار، على الرجاء بسبب السلوك غير الرياضي لمشجعيه ودخولهم أرضية الملعب.

كما غُرم النادي المغربي 5 آلاف دولار بسبب تعطيل حفل تسليم الميداليات والتتويج من طرف مسؤوليه.