“الكاف” تُعاكس رغبة بلماضي وتُخلط حساباته!

أخلط الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، حسابات الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعدما قرر رسميا، منح شرف تنظيم “كأس إفريقيا 2019″ لـ”مصر”.

وأكد الرجل الأول في “الخضر”، في تصريحات حصرية لـ”النهار”، بأنه يتمنى عدم إحتضان “بلاد النيل” لأكبر المُنافسات القارية في إفريقيا.

وسيكون صاحب الـ42 عاما مُجبرا الآن، على التحضير جيدا للتعامل مع الظروف الصعبة التي كان يتخوف منها، عند إنطلاق المُنافسة.

وإعتبر المُدرب السابق لـ”قطر”، بأن المُناخ في “مصر”، لا يُساعد على تقديم كُرة قدم جميلة، مُتمنيا لعب “الكان” بجنوب إفريقيا.

يُذكر بأن “الفراعنة” لم يتقبلوا تصريحات خليفة، رابح ماجر، مُعتبرين بأنه إنتقص من قيمة بلادهم وقدرتها على إحتضان الحدث القاري.