“الكاف” تُعزي أسرة اتحاد العاصمة في وفاة بن حمودة

قدمت الاتحادية الافريقية لكرة القدم، “الكاف” تعازيها الخالصة لأسرة وجماهير اتحاد العاصمة.

إثر وفاة متوسط ميدان المُنتخب الوطني المحلي، بلال بن حمودة، في حادث مرور أليم.

كما نشرت “الكاف” صورة اللاعب عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

قبل أن تُرفقها بعبارة:”نُرسل تعازينا إلى جماهير وعائلة بلال بن حمودة الجزائري”.