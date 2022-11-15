الكاف تُعلن تأجيل قرعتي دوري الأبطال وكأس الكنفدرالية لأجل غير مسمى
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، اليوم الثلاثاء، عن تأجيل قرعتي منافستي رابطة الأبطال وكأس الكنفدرالية الإفريقية لأجل غير مسمى.
وحسب ماورد في بيان الكاف، فإن القرعة كانت مقررة غدا الأربعاء 16 نوفمبر، وسيتم الإعلان عن التاريخ والوقت الجديدين لاحقًا.
كما قدمت الكاف إعتذارها عن أي إزعاج ناتج عن هذا التغيير.
Report du tirage au sort des phases de groupes des compétitions interclubs de la CAF https://t.co/dzEzPiS6Da
— CAF Media (@CAF_Media) November 15, 2022
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