“الكاف” تُعلن تأجيل مواجهة المُنتخب النسوي أمام السودان

أعلنت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم بصفة رسمية تأجيل مواجهة المُنتخب الوطني النسوي أمام نظيره السوداني التي كانت مُقررة بالسودان.

المواجهة التي تدخل لحساب عودة الدور التمهيدي الأول من تصفيات منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2022 تم تأجيلها لأسباب أمنية.

وحسب بيان “الكاف” الصادر أمسية اليوم الثلاثاء فإن الأوضاع السياسية التي تعيشها السودان لا تسمح باجراء اللقاء.

وكان المُنتخب الوطني الجزائري قد فاز في مواجهة الذهاب بملعب عمر حمادي ببولوغين بنتيجة 14-0، ويُذكر أن مُنتخب السيدات متواجد حاليا بالسودان.