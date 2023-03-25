الكاف تُعين الحكم المالي بوبو طراوري لإدارة مواجهة الخضر ضد النيجر

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف“، اليوم السبت، الحكم المالي بوبو طراوري، لإدارة مواجهة المنتخب الوطني ضد النيجر.

وذلك برسم المواجهة الجولة الرابعة للمجموعة السادسة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024 بالكوديفوار.

والتي ستُجرى بملعب حمادي العقربي برادس العاصمة تونس، يوم الإثنين المقبل.

كما جرى تعيين الحكم الغيني سيديري سيديبي كحكم مساعد أول، والحكم المالي موديبو سامارا، والحكم المالي صوري إيبراهيما كحكم رابع في اللقاء.

وتم تعيين التشادي جبريل محمد ديمبيلي كمحافظ للقاء.