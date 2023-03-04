الكاف تُعين طاقم تحكيم كونغولي لإدارة مواجهة السياربي ضد المريخ

عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، ثلاثي تحكيم من جمهورية الكونغو لإدارة مواجهة شباب بلوزداد ضد المريخ السوداني.

وذلك برسم الجولة الرابعة، للمجموعة الرابعة لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب ماورد في بيان إدارة شباب بلوزداد عبر الفيسبوك، فقد عينت الكاف، الحكم “جين جاك نغامبو نادالا لقيادة المواجهة.

كما جرى تعيين، الحكم أوليفيير كابيني سافاري كحكم مساعد أول، و الحكم نابينا بليز سيبوتو كحكم مساعد ثان في اللقاء.

يجدر للإشارة، سيستقبل شباب بلوزداد، المريخ السوداني، يوم الثلاثاء، بملعب عنابة بداية الساعة 20.00 مساءً.