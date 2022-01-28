الكاف تُعين عبيد شارف لإدارة مواجهة أهلي طرابلس وبيراميدز

عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الدولي الجزائري، مهدي عبيد شارف، لإدارة لقاء بيراميدز المصري وضيفه أهلي طرابلس الليبي.

وهي المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وسيُساعد مهدي عبيد شارف، طاقم تحكيم جزائري يتكون من عباس أكرم المساعد الأول، ومحمد سيراج المساعد الثاني، ولطفي بوكواسة كحكم رابع.

وحدد الكاف يوم 13 فيفري في السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، موعدًا للمباراة على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.