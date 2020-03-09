الكاف تُعين مُرعب الجزائريين لإدارة مواجهة زيمبابوي!

الرياضة
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الكاف تُعين مُرعب الجزائريين لإدارة مواجهة زيمبابوي!
بقلم إسماعيل عشاش

إختارت الكاف الحكم الكاميروني، “أليوم أليوم”، من أجل إدارة المواجهة المُرتقبة بين الخضر وزيمبابوي، في إطار تصفيات الكان 2021.

وسبق لهذا الحكم، وأن أثار رُعب الجزائريين عندما أشرف على نهائي كأس إفريقيا، بين مُحاربي الصحراء والسنغال على الأراضي المصرية.

وكان الكاميروني، قد أعلن ضربة جزاء لصالح أسود التيرانغا بطريقة غير شرعية، قبل أن يتراجع عن قراره بعد إستعمال تقنية “الفار”.

وأعلنت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم في نفس الوقت، عن حكم موقعة الإياب مُتمثلا في السوداني محمود علي محمود إسماعيل.


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