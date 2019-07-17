“الكاف” تُغير حكم “النهائي” وتُثير الشكوك !!

منح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الحكم الدولي الكاميروني “أليوم نيانت” شرف إدارة نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية وقائعها بمصر.

وذلك حسب ماكشفه الحكم الدولي الجزائري السابق “جمال حيمودي” سهرة اليوم الأربعاء لتلفزيون النهار.

ويُلعب النهائي سهرة الجمعة بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر بملعب “القاهرة” الدولي بين المنتخب الوطني والمنتخب السينغالي.

وسيُساعد الحكم “نيانت” حكمين مساعدين من الكاميرون كما سيكون الحكم الرابع من الطوغو وحكم الفيديو من فرنسا.

هذا وكانت جميع المواقع الإفريقية والعربية قد أكدت سابقا أن الحكم الجنوب إفريقي “فيكتور غوميز” هو من سيُدير النهائي قبل أن تنقلب الأمور.

وأدار “نيانت” المباراة الإفتتاحية للكان التي جمعت البلد المنطم مصر بنظيره الزيمبابوي.

ويبلغ “نيانت” 37 عاما وحصل على الشارة الدولية سنة 2008 ويشتهر بإسرافه في الإنذارات وكذا في إحتساب ركلات الجزاء.