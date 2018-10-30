“الكاف” تُقارن بين بلايلي ووليد سليمان قبل نهائي “التشامبيانزليغ”

قارن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بين النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي الرياضي التونسي ووليد سليمان نجم الأهلي المصري.

وذلك قبل نهائي منافسة دوري أبطال إفريقيا الذي سيجمع الفريقين التونسي والمصري ذهابا وإيابا.

ونشر الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” المقارنة.

وسجل وليد سليمان 3 أهداف لحد الآن في المنافسة الإفريقية إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة و8 تسديدات داخل الإطار.

بينما بصم بلايلي على هدفين وثلاث تمريرات حاسمة و6 تسديدات داخل إطار المرمى ما يؤكد تفوقه على نجم الفراعنة.