“الكاف” تُقصي الخضر من جائزة أفضل منتخب إفريقي للسنة !

أقصى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، المنتخب الوطني الجزائري، من جائزة أفضل منتخب إفريقي لسنة 2024.

ويعتبر هذا الإقصاء غير مفهوم بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها رفقاء القائد، رياض محرز، هذه السنة. بضمانهم التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا، على رأس مجموعتهم الخامسة، برصيد 12 نقطة. من أربعة انتصارات على التوالي. بالإضافة لتصدرهم المجموعة السابعة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وبرصيد تسع نقاط، بثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة فقط أمام غينيا.

و سجل أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، هذه السنة، نتائج إيجابية في المواجهات الودية. بفوزين أمام التوغو وبورندي، وتعادل أمام جنوب إفريقيا، بثلاثة أهداف لمثلها. وفوز أمام بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والمحيّر في الأمر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رشح منتخبات إفريقية لهذه الجائزة. يتجاوزها الخضر في الترتيب الغالمي لـ”فيفا” لشهر أكتوبر، باستثناء منتخبات المغرب ونيجيريا.

حيث يتواجد المنتخب الوطني في المركز الـ37 عالميا. ويتجاوز المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب لهذه السنة. وهي: كوت ديفوار، الكونغو ديمقراطية، جنوب إفريقيا، بوركينافاسو، أنغولا، أوغندا، الموزمبيق والسودان.

وتستمر أعلى هيئة كروية في إفريقيا، في ممارساتها الغريبة تجاه الكرة الجزائرية. حيث تم إبعاد النجم رياض محرز، من جائزة أفضل لاعب إفريقي لسنة 2023. بالإضافة لحرمانها نادي اتحاد العاصمة والحارس بن بوط من جائزة أفضل نادٍ و أفضل حارس، رغم التتويج بثنائية كأس الكونفيدرالية والسوبر الإفريقي.