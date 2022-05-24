الكاف تقصي منتخبين من تصفيات “كان 2023”

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن إقصاء منتخبين إفريقيين، من خوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوديفوار.

وأصدرت، الكاف أمس الإثنين، بيانا عبر موقعها، أعلنت عن إقصاء منتخبي كينيا وزيمبابوي، من تصفيات كان 2023.

وجاء في بيان الكاف:”نتيجة لفشلهما في إلغاء الإيقاف المسلط من قبل الفيفا، يؤكد الكاف أن كلاً من كينيا وزيمبابوي لن يشاركا في تصفيات كان 2023.

وأضاف بيان الكاف:” المنتخبان كانا قد أدرجا في القرعة الرسمية في وقت سابق في أفريل 2022 بشرط رفع الإيقاف قبل أسبوعين من يوم المباراة الأول.

وأوضح بيان الكاف:” لم تستوفِ كينيا وزيمبابوي، اللتان تم معاقبتهما بسبب التدخل السياسي ، المعايير المطلوبة من قبل كونغرس FIFA”.

وختم بيان الكاف، بمجموعة من القرارات سيتم اتخاذها في حق المنتخبين الكيني والزيمبابوي، باعتبارهم خاسرين في التصفيات.

ومجموعتيهما ستُلعب ب 3 منتخبات ويتأهل الأول والثاني من تلك المجموعتين.