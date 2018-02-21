الكاف تُهنىء محرز بعيد ميلاده الـ27

هنأت الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الدولي الجزائري، رياض محرز بعيد ميلاده السابع والعشرين والمُتزامن مع الـ21 فيفري من كل سنة.

وعلى نفس نهج “الكاف” سارت جماهير المنتخب الوطني و”ليستر سيتي” التي تمنت لصاحب القدم اليُسرى السحرية، عيد ميلاد سعيد.

وأظهرت هذه المُناسبة بأن جماهير “الفوكسيس” لاتزال مُتعلقة بنجمها الأول، رغم المشاكل التي حدثت له خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

يذكر بأن إبن “سارسال” سيقود هجوم فريقه بالجولة القادمة من الدوري عند إستقبال “ستوك سيتي” على أرضية “الكينغ باور ستاديوم”.