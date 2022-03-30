الكاف رغم إقصاء الخضر: “سليماني أسطورة حيّة”

رفع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” معنويات الدولي الجزائري إسلام سليماني بطريقته الخاصة. بعدما ترك الجزائري رقما صعبا في خزانة الأفارقة يصعب تحطيمه.

كما نشر “الكاف” اليوم تغريدة عبر تويتر تخص مهاجم سبورتينغ لشبونة.

كما قال “إحتل هداف الجزائر على مر العصور إسلام سليماني صدراة الترتيب الافريقي برصيد 8 اهداف”. وأضاف “إسلام أسطورة حيّة”.

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